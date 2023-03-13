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МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ СНИЗИЛ МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА «МОЛОЧКУ» ДЛЯ РОССИИ

11:04 14.03.2023 Постановлением Минсельхозпрода № 31 от 10 марта 2023 г. изменены предельные минимальные цены на товары, которые реализуются Беларусью по внешнеторговым договорам. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, молоко и сливки, сгущенные в порошке, гранулах или иных твердых видах жирностью до 1,5% в Россию будут продавать по цене 310 российских рублей за килограмм (ранее — 340 российских рублей). Постановление вступило в силу 11 марта.