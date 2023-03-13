|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ СНИЗИЛ МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА «МОЛОЧКУ» ДЛЯ РОССИИ
11:04 14.03.2023
Постановлением Минсельхозпрода № 31 от 10 марта 2023 г. изменены предельные минимальные цены на товары, которые реализуются Беларусью по внешнеторговым договорам.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, молоко и сливки, сгущенные в порошке, гранулах или иных твердых видах жирностью до 1,5% в Россию будут продавать по цене 310 российских рублей за килограмм (ранее — 340 российских рублей).
Постановление вступило в силу 11 марта.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2023
Курсы в банках
на 14.03.2023
Конвертация в банках
на 14.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте