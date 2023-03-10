|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ИЗ ЗАПАСА В 2023 ГОДУ ПРИЗОВУТ ДО 250 ОФИЦЕРОВ БЕЛАРУСИ
09:59 13.03.2023
Лукашенко 10 марта подписал указ № 66 ”О призыве офицеров запаса на военную службу“, сообщает его пресс-служба.
Документом предусматривается призвать в 2023 году в Вооруженные Силы до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы - до 20 человек, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас.
Мероприятия, предусмотренные указом, проводятся Вооруженными Силами Республики Беларусь ежегодно на плановой основе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2023
Курсы в банках
на 13.03.2023
Конвертация в банках
на 13.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте