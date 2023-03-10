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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ИЗ ЗАПАСА В 2023 ГОДУ ПРИЗОВУТ ДО 250 ОФИЦЕРОВ БЕЛАРУСИ


09:59 13.03.2023

Лукашенко 10 марта подписал указ № 66 ”О призыве офицеров запаса на военную службу“, сообщает его пресс-служба.

Документом предусматривается призвать в 2023 году в Вооруженные Силы до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы - до 20 человек, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас.

Мероприятия, предусмотренные указом, проводятся Вооруженными Силами Республики Беларусь ежегодно на плановой основе.
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