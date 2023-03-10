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В БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЮТ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ С ДОЛГОСТРОЯМИ
17:33 10.03.2023
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 109 от 13 декабря 2022 г. утверждена Инструкция о порядке работы с объектами сверхнормативного незавершенного строительства.
Как сообщает Национальный правовой портал, инструкцией определен порядок работы с объектами сверхнормативного незавершенного строительства (ОСНС) для: детальной проработки состояния каждого ОСНС; формирования региональных и отраслевых мероприятий по сокращению количества ОСНС на территории Республики Беларусь; анализа выполнения указанных мероприятий.
Под действие Инструкции подпадают вновь образованные ОСНС, которые на протяжении трех месяцев после истечения нормативного срока строительства не были введены в эксплуатацию, а также по которым ранее утвержденные мероприятия подлежат корректировке.
Документом определены виды мероприятий, по одному из которых может проводиться работа по таким объектам:
завершение строительства ОСНС с последующей приемкой объекта в эксплуатацию;
принятие в эксплуатацию самовольной постройки;
перепрофилирование ОСНС с завершением строительства и последующей приемкой объекта в эксплуатацию;
продажа или отчуждение ОСНС;
снос ОСНС.
Установлено, что для принятия решения относительно вида мероприятия по ОСНС регионального отнесения, согласования утвержденных мероприятий в отношении ОСНС отраслевого отнесения и утверждения региональных мероприятий при облисполкомах и Минском горисполкоме создаются соответствующие комиссии.
Для определения комиссией вида мероприятия (либо его корректировки), подлежащего утверждению в отношении ОСНС, заказчик (застройщик) разрабатывает декларацию о намерениях по ОСНС по установленной форме. При отсутствии заказчика (застройщика) либо невозможности предоставления им декларации, то разрабатывает ее райисполком.
К основным критериям при принятии решения в отношении ОСНС отнесены:
по объектам производственного назначения – наличие источника финансирования, экономическая эффективность в соответствии с декларацией о намерениях в отношении ОСНС;
по объектам жилищно-гражданского назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры – наличие источника финансирования, социальная целесообразность или экономическая эффективность в соответствии с декларацией о намерениях в отношении ОСНС.
По информации профильного ведомства ожидается, что правовой акт обеспечит определение единого порядка и критериев принятия решений по объектам сверхнормативного незавершенного строительства как в целом по республике, так и по каждому региону и отраслевому ведомству, а также позволит оперативно решать ранее не урегулированные проблемные вопросы реализации региональных и отраслевых мероприятий.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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