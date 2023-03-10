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БЕЛЛЕСБУМПРОМ ПОДВЕЛ ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИМПОРТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ
14:24 10.03.2023
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «О лицензировании импорта отдельных видов товаров».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления предусматривает введение Беларусью в одностороннем порядке временной меры нетарифного регулирования, ограничивающей ввоз в Беларусь древесностружечных и древесноволокнистых плит, многослойных бумаги и картона со всеми белеными слоями, сроком на 6 месяцев путем выдачи лицензии в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 указа от 5 апреля 2016 г. № 124 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности».
Организатор общественного обсуждения – концерн «Беллесбумпром».
С 23 февраля по 5 марта 2023 г в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило два предложения по проекту, которые не были учтены организатором обсуждения.
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