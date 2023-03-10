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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВЛАСТИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОГРАНИЧИЛИ ПРОДАЖУ ПИВА И СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
12:46 10.03.2023
Решением Гомельского областного исполнительного комитета № 80 от 13 февраля 2023 года ограничена продажа пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7%.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, запрет на продажу пива и слабоалкогольных напитков будет действовать:
в торговых объектах, расположенных в местах проведения по решению государственных органов массовых мероприятий и в радиусе 500 метров от таких мест за два часа до начала и во время проведения указанных мероприятий;
круглосуточно в нестационарных и передвижных торговых объектах, за исключением павильонов и автомагазинов, осуществляющих обслуживание жителей в сельских населенных пунктах в установленном законодательством порядке;
в торговых объектах в объявленные местными исполнительными и распорядительными органами периоды проведения мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;
в торговых объектах в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, а также выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 8:00 дня проведения указанных мероприятий до 8:00 следующего за ним дня.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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