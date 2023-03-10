ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВЛАСТИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОГРАНИЧИЛИ ПРОДАЖУ ПИВА И СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ


12:46 10.03.2023

Решением Гомельского областного исполнительного комитета № 80 от 13 февраля 2023 года ограничена продажа пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7%.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, запрет на продажу пива и слабоалкогольных напитков будет действовать:

в торговых объектах, расположенных в местах проведения по решению государственных органов массовых мероприятий и в радиусе 500 метров от таких мест за два часа до начала и во время проведения указанных мероприятий;

круглосуточно в нестационарных и передвижных торговых объектах, за исключением павильонов и автомагазинов, осуществляющих обслуживание жителей в сельских населенных пунктах в установленном законодательством порядке;

в торговых объектах в объявленные местными исполнительными и распорядительными органами периоды проведения мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;

в торговых объектах в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, а также выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 8:00 дня проведения указанных мероприятий до 8:00 следующего за ним дня.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.03.2023
валюта курс
EUR 3.0062
USD 2.8473
RUB 3.7591
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0144 +0.0118
USD 2.8468 -0.0005
RUB 3.7549 -0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9950 3.0080
USD 2.8300 2.8370
RUB 2.8000 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 10.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0560 1.0610
EUR/RUB 79.3000 105.4500
USD/RUB 75.0000 99.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте