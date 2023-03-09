Постановлением Совета министров № 169 от 7 марта 2023 года установлен порядок финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства в 2023 году юрлицами.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом определен порядок финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства в 2023 году юрлицами, ведущими лесное хозяйство, за счет:

платежей за лесопользование, исчисленных по срокам уплаты в 2023 году (исключение – 50 процентов платежей, исчисленных организациями, подчиненными Министерству лесного хозяйства);

поступлений от реализации лесной продукции и ведения охотничьего хозяйства;

сумм пеней, уплачиваемых лесопользователями за предоставление юрлицами отсрочки на проведение рубок леса и (или) вывозку древесины, не вырубленной и (или) не вывезенной в установленный срок.

Поступлениями от ведения охотничьего хозяйства являются в том числе поступления от:

проведения охотничьих туров, оказания услуг охотничьих комплексов, в том числе в рамках иностранного туризма, включая организацию экскурсий в вольеры для содержания диких животных;

экологического туризма;

оплаты охотничьих путевок и разрешений на добычу охотничьих животных и охотничьих путевок к ним;

оплаты за прохождение специального охотничьего экзамена.

Положением установлено, что поступления расходуются строго по целевому назначению в соответствии со сметой и могут направляться, в частности, на:

государственное управление лесами, проведение лесохозяйственных мероприятий, обеспечение рационального (устойчивого) использования лесных ресурсов, ведение охотничьего хозяйства (взносы (отчисления) на соцстрахование, приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оплата транспортных, коммунальных услуг, содержание и ремонт лесохозяйственных дорог и др.);

ведение государственного лесного кадастра, мониторинг лесов, лесоустройство, охотоустройство;

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы;

профессиональную подготовку, повышение квалификации, переподготовку и стажировку работников.

Остаток поступлений на конец финансового года направляется на финансирование мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства в следующем финансовом году.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.