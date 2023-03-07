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МИНЮСТ УТОЧНИЛ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
13:47 09.03.2023
Постановлением Министерства юстиции № 14 от 28 февраля 2023 г. в новой редакции излагается Инструкция о порядке оформления и рассмотрения документов, связанных с государственной регистрацией, ликвидацией политических партий, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций).
Как сообщает Национальный правовой портал, инструкцией определен порядок рассмотрения Министерством юстиции, главными управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома документов, связанных с государственной регистрацией:
политических партий, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций), в том числе союзов (ассоциаций) по виду (видам) спорта, созданных с участием общественного объединения (общественных объединений);
их гимнов, значков, вымпелов, галстуков;
изменений и (или) дополнений, внесенных в уставы объединений.
Установлены также единые требования к оформлению данных документов.
Положения инструкции не распространяются на порядок рассмотрения документов, связанных с государственной регистрацией республиканских государственно-общественных объединений.
Согласно документу, госрегистрация объединений, их символики, изменений и (или) дополнений, внесенных в их уставы, а также исключение объединений из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) осуществляется в соответствии с законами Республики Беларусь: от 4 октября 1994 г. № 3254-XII «Об общественных объединениях»; от 5 октября 1994 г. № 3266-XII «О политических партиях».
Инструкцией установлен в том числе порядок:
подготовки документов для госрегистрации объединения, а также изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения;
принятия решения о госрегистрации объединения, его символики, изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения;
выдачи дубликатов документов;
исключения объединений из реестра и ЕГР.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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