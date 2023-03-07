Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 20 от 27 февраля 2023 года установлен перечень многоквартирных и индивидуальных жилых домов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), строительство и финансирование которых в 2023 году осуществляются в Минской области с использованием льготных кредитных ресурсов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, также утвержден перечень жилых домов, строительство и финансирование которых в 2023 году запланировано в сельскохозяйственных организациях с использованием льготных кредитных ресурсов.

В перечне указаны наименование и место расположения объектов, а также объем льготных кредитных ресурсов.

Постановление вступило в силу 8 марта 2023 г.