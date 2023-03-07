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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УСТАНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ
11:47 09.03.2023
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 20 от 27 февраля 2023 года установлен перечень многоквартирных и индивидуальных жилых домов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), строительство и финансирование которых в 2023 году осуществляются в Минской области с использованием льготных кредитных ресурсов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, также утвержден перечень жилых домов, строительство и финансирование которых в 2023 году запланировано в сельскохозяйственных организациях с использованием льготных кредитных ресурсов.
В перечне указаны наименование и место расположения объектов, а также объем льготных кредитных ресурсов.
Постановление вступило в силу 8 марта 2023 г.
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