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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ДО 17 МАРТА МОЖНО ВНЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА


11:28 07.03.2023

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 12 апреля 2019 г. № 30 «О проведении процедуры закупки из одного источника».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления предполагается совершенствование порядка изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного источника.

В частности, документом закрепляется количество отечественных производителей, которым необходимо направлять запросы о представлении сведений в рамках изучения конъюнктуры рынка при закупке товаров посредством указанной процедуры.

С целью исключения правовой неопределенности в части круга лиц, которым необходимо направлять данные запросы, уточняется, что изучение конъюнктуры рынка проводится среди организаций, закупка у которых возможна в соответствии с выбранным заказчиком (организатором) основанием для проведения такой процедуры.

Кроме того, проектом постановления предлагается:

закрепить обязанность заказчика (организатора) направлять при изучении конъюнктуры рынка запрос о предоставлении сведений не менее чем трем субъектам хозяйствования, осуществляющим хранение товаров из стабилизационных фондов, в случае приобретения свежих картофеля продовольственного, капусты белокочанной, моркови столовой, свеклы столовой, лука репчатого и яблок;

скорректировать способы проведения изучения конъюнктуры рынка. Так, документом предусматривается, что вне зависимости от основания проведения процедуры закупки из одного источника при размещении запроса о предоставлении сведений на одной из электронных торговых площадок и получения не менее двух ответов на такие запросы от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик (организатор) вправе не направлять дополнительные индивидуальные запросы, кроме запросов субъектам хозяйствования, осуществляющим хранение товаров из стабилизационных фондов;

внести изменения в сведения, которые должны содержаться в справке о проведении процедуры закупки из одного источника.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 7 по 17 марта 2023 г.
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