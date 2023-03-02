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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБНОВЛЕНЫ В БЕЛАРУСИ


16:25 06.03.2023

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 21 ноября 2022 г. № 23-Т в новой редакции изложены экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

Как сообщает Национальный правовой портал, lокументом установлены требования экологической безопасности к хозяйственной и иной деятельности, в процессе которой используются природные ресурсы и (или) оказывается воздействие на окружающую среду. В том числе требования:

при планировании, осуществлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности;

по охране земель (почв) при снятии, сохранении и использовании плодородного слоя почвы;

по охране земель (почв) при рекультивации нарушенных земель;

при обращении с отходами производства;

к отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды, проведению локального мониторинга окружающей среды;

при эксплуатации автомобильных дорог, трубопроводов, воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций, к техническому обслуживанию технических помещений (подвальный этаж (подвал), подполье, чердак, технический этаж, машинное помещение лифтов, электрощитовая и другие технические помещения);

к составу и содержанию технологических регламентов использования и (или) обезвреживания отходов.

Утвержденные нормы и правила должны применяться юр- и физлицами (в том числе ИП), когда, например:

планируется и (или) осуществляется хозяйственная и иная деятельность;

проводится контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды;

определяется размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде;

проводится государственная экологическая экспертиза, стратегическая экологическая оценка и оценка воздействия на окружающую среду;

проводится экологический аудит;

проводится экологическая сертификация.

Постановление вступило в силу 1 марта 2023 г.
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