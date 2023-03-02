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ВОПРОСЫ ОТЧЕТНОСТИ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
12:05 06.03.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства экономики «Об отчетах временных (антикризисных) управляющих».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом устанавливается форма отчета временных (антикризисных) управляющих о своей деятельности, порядок его составления и представления, а также срок предоставления.
В частности, проект постановления регламентирует порядок заполнения, направления на утверждение, отклонения и утверждения отчета управляющего о своей деятельности, а также исправления сведений в отклоненном отчете с использованием Портала Единого государственного реестра сведений о банкротстве, размещенного в интернете на сайте bankrot.gov.by. https://bankrot.gov.by/
Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 19 марта 2023 г.
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