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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ СЕЛЬХОЗВУЗОВ
09:49 06.03.2023
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 15 февраля 2023 года приняло постановление № 23 «О порядке проведения вступительных (профильных) испытаний в учреждениях высшего образования Республики Беларусь».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, определен перечень профильных испытаний и форма их проведения для абитуриентов, поступающих в учреждения высшего образования Беларуси (УВО) для получения общего высшего и специального высшего образования по направлениям образования «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда». На каждую специальность – по два испытания.
Также решение принято в отношении абитуриентов, поступающих в сельскохозяйственные УВО на специальности, не относящиеся к направлениям образования «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда», для получения высшего образования за счет средств республиканского бюджета в заочной или дистанционной форме получения образования. Они будут сдавать три вступительных испытания в форме централизованного экзамена и (или) централизованного тестирования либо в форме вступительных испытаний в УВО (по выбору абитуриента), в том числе:
по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору абитуриента);
два профильных испытания в соответствии с избранной группой специальностей (специальностью). Их перечень и форма установлены постановлением.
Вступительные (профильные) испытания будут проводиться по заданиям (вопросам), составленным УВО в соответствии с содержанием учебных программ по сдаваемым учебным предметам на основе образовательных стандартов общего среднего образования.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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