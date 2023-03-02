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МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛОСЬ С ФОРМОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКНИКА
12:20 03.03.2023
Постановлением Министерства образования № 58 от 27 февраля 2023 года установлена форма характеристики выпускника.
Как сообщает Национальный правовой портал, установлена форма характеристики для лиц, получивших (получающих):
общее среднее образование;
профессионально-техническое образование (профессионально-техническое образование с получением общего среднего образования или профессионально-техническое образование на основе общего среднего образования);
среднее специальное образование (среднее специальное образование с получением общего среднего образования или среднее специальное образование на основе общего среднего образования).
В частности, в характеристике будут отражаться:
личные качества (исполнительность, дисциплинированность, инициативность, степень самостоятельности, сформированность навыков здорового образа жизни, активность, интересы, качества лидера и др.);
моральные качества (ответственность, порядочность, тактичность, доброжелательность, отзывчивость, отношение к государственным и общественным институтам и др.);
участие выпускника (обучающегося) в работе органов самоуправления учреждения образования, молодежных общественных объединений, в организации и проведении общественно значимых мероприятий, акций, шефстве над ветеранами войны и труда, в спортивных соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях, выставках, конкурсах технического и декоративно-прикладного творчества, в волонтерском, студотрядовском движении и общественно полезном труде и др.;
сведения о дисциплинарных взысканиях, примененных к выпускнику (обучающемуся) в течение последнего года до даты выдачи характеристики, о поведении выпускника (обучающегося), об индивидуальных достижениях обучения, участии в олимпиадах, конкурсах.
Чтобы получить характеристику, выпускникам (обучающимся) или законным представителям несовершеннолетних выпускников (обучающихся) необходимо подать запрос в соответствующее учреждение образования в год приема. К запросу могут быть приложены документы, содержащие сведения, имеющие значение для отражения в характеристике.
Учреждение образования должно выдать характеристику в течение пяти календарных дней со дня получения соответствующего запроса.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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