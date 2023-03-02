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ВЛАСТИ МИНСКА УСТАНОВИЛИ НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ДОМАХ БЕЗ СЧЕТЧИКОВ ЗА ЯНВАРЬ
10:55 03.03.2023
Решением Минского городского исполнительного комитета № 676 от 23 февраля 2023 года установлены нормативы фактического потребления тепловой энергии за январь в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, за январь 2023 года на отопление 1 кв. м общей площади жилых помещений установлена норма в 0,0194 Гкал, на подогрев 1 куб. м воды — 0,0767 Гкал.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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