Решением Минского городского исполнительного комитета № 676 от 23 февраля 2023 года установлены нормативы фактического потребления тепловой энергии за январь в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, за январь 2023 года на отопление 1 кв. м общей площади жилых помещений установлена норма в 0,0194 Гкал, на подогрев 1 куб. м воды — 0,0767 Гкал.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.