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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЦЕНА НА ГАЗ ДЛЯ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛАСЬ
09:50 03.03.2023
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 17 от 1 марта 2023 г. повышена отпускная цена на природный газ для крупных потребителей.
«Установить отпускную цену на природный газ без налога на добавленную стоимость при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м и курсе белорусского рубля по отношению к российскому рублю 3,7835:100 газоснабжающим организациям, входящим в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», при поставке через систему газоснабжающих организаций (перепродавцов) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при потребленном объеме природного газа в 2022 году от 600 млн куб. м, кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих природный газ для производства азотных удобрений, в размере 474,70 белорусского рубля за 1000 куб. м», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.
Новая цена на 18,27 рубля, или на 4%, выше установленной с 1 января цены для данной категории потребителей.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 марта 2023 г.
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