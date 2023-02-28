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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ УСТАНОВИЛО ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
15:29 28.02.2023
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 15 от 17 февраля 2023 г. установлены тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, установлены два уровня данных тарифов:
оказываемые ГПО «Белэнерго» РУП-облэнерго и БелАЭС в размере 83,54 белорусского рубля за 1 МВт в месяц;
оказываемые РУП-облэнерго – владельцам блок-станций, подключенных непосредственно или опосредованно к электрическим сетям РУП-облэнерго, в размере 110,26 белорусского рубля за 1 МВт в месяц.
Тарифы на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии по электрическим сетям энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», не изменились и остались на уровне, установленном в 2021 году.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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