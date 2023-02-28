Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 15 от 17 февраля 2023 г. установлены тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, установлены два уровня данных тарифов:

оказываемые ГПО «Белэнерго» РУП-облэнерго и БелАЭС в размере 83,54 белорусского рубля за 1 МВт в месяц;

оказываемые РУП-облэнерго – владельцам блок-станций, подключенных непосредственно или опосредованно к электрическим сетям РУП-облэнерго, в размере 110,26 белорусского рубля за 1 МВт в месяц.

Тарифы на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии по электрическим сетям энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», не изменились и остались на уровне, установленном в 2021 году.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.