Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) организует проведение правового мониторинга в отношении закона Беларуси от 16 июня 2014 г. № 162-З «Аб беларусах замежжа» (Закон о белорусах зарубежья) с 3 марта по 3 апреля 2023 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, мониторинг проводится с целью анализа и оценки качества Закона о белорусах зарубежья, практики его применения, эффективности правового регулирования им общественных отношений.

Задачами правового мониторинга являются:

оценка эффективности норм закона о белорусах зарубежья;

выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, связанных с государственной политикой в отношении белорусов зарубежья и поддержкой, оказываемой белорусам зарубежья на территории Беларуси и за ее пределами, причин соответствующих недостатков, а также последствий, которые возникли в процессе применения Закона о белорусах зарубежья;

выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации Закона о белорусах зарубежья.

В рамках проведения правового мониторинга все заинтересованные могут направлять информацию и предложения, в том числе о (об):

актуальности правового регулирования общественных отношений Законом о белорусах зарубежья, наличии в нем устаревших либо неэффективных норм;

наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в Законе о белорусах зарубежья;

наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;не реализованных в законодательстве бланкетных нормах, содержащихся в Законе о белорусах зарубежья, избыточности таких норм;положительных и отрицательных последствиях принятия и применения Закона о белорусах зарубежья;

необходимости корректировки Закона о белорусах зарубежья (по возможности с конкретными предложениями и (или) формулировками).

Информацию и предложения следует направлять с 3 марта по 3 апреля 2023 г. в виде сообщений:

в специальной теме на Правовом форуме Беларуси;

в специальной форме, предусмотренной рубрикой «Правовой мониторинг» на официальном сайте НЦЗПИ с обязательной пометкой «Правовой мониторинг Закона о белорусах зарубежья».

Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.