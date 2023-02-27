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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ В ОТНОШЕНИИ ЗАКОНА О БЕЛОРУСАХ ЗАРУБЕЖЬЯ ПРОВОДИТСЯ С 3 МАРТА
11:41 28.02.2023
Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) организует проведение правового мониторинга в отношении закона Беларуси от 16 июня 2014 г. № 162-З «Аб беларусах замежжа» (Закон о белорусах зарубежья) с 3 марта по 3 апреля 2023 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, мониторинг проводится с целью анализа и оценки качества Закона о белорусах зарубежья, практики его применения, эффективности правового регулирования им общественных отношений.
Задачами правового мониторинга являются:
оценка эффективности норм закона о белорусах зарубежья;
выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, связанных с государственной политикой в отношении белорусов зарубежья и поддержкой, оказываемой белорусам зарубежья на территории Беларуси и за ее пределами, причин соответствующих недостатков, а также последствий, которые возникли в процессе применения Закона о белорусах зарубежья;
выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации Закона о белорусах зарубежья.
В рамках проведения правового мониторинга все заинтересованные могут направлять информацию и предложения, в том числе о (об):
актуальности правового регулирования общественных отношений Законом о белорусах зарубежья, наличии в нем устаревших либо неэффективных норм;
наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в Законе о белорусах зарубежья;
наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;не реализованных в законодательстве бланкетных нормах, содержащихся в Законе о белорусах зарубежья, избыточности таких норм;положительных и отрицательных последствиях принятия и применения Закона о белорусах зарубежья;
необходимости корректировки Закона о белорусах зарубежья (по возможности с конкретными предложениями и (или) формулировками).
Информацию и предложения следует направлять с 3 марта по 3 апреля 2023 г. в виде сообщений:
в специальной теме на Правовом форуме Беларуси;
в специальной форме, предусмотренной рубрикой «Правовой мониторинг» на официальном сайте НЦЗПИ с обязательной пометкой «Правовой мониторинг Закона о белорусах зарубежья».
Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
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