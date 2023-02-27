Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 32-т от 29 декабря 2022 г. утверждены экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Требования экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлены обязательные для соблюдения требования экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха.

Принятые нормы и правила применяют:

юрлица и ИП, осуществляющие (планирующие осуществлять) хозяйственную и иную деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

физлица, осуществляющие эксплуатацию мобильных источников выбросов.

Правовым актом, в частности, определены требования:

к экологической безопасности атмосферного воздуха естественных природных экосистем и допустимой антропогенной нагрузке на атмосферный воздух;

к учету и контролю в области охраны атмосферного воздуха, в том числе озонового слоя;

к созданию и эксплуатации автоматизированной системы контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В том числе установлены:

экологически безопасные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе природоохранных территорий;

экологические нормативы качества атмосферного воздуха;

нормы выбросов загрязняющих веществ при производстве автомобилей, обработке резины, химической чистке, процессах печати и др.

Экологические нормы и правила приняты в соответствии с Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды».

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г.