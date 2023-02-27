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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ


18:18 27.02.2023

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2022 г. № 197-З «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг».

Как сообщает Национальный правовой портал, законом от 18 июля 2022 г. № 197-З «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг» (закон) в белорусское законодательство введены термины «представитель владельцев облигаций» и «общее собрание владельцев облигаций». До принятия закона отношения, связанные с функционированием указанных институтов в Республике Беларусь, не были урегулированы. Введение данных институтов направлено на создание дополнительных механизмов защиты прав и интересов владельцев облигаций.

В связи с этим проектом постановления предлагается определить:

случаи назначения (избрания) представителя владельцев облигаций;

требования к представителю владельцев облигаций, его права и обязанности;

порядок осуществления деятельности представителя владельцев облигаций;

порядок осуществления деятельности общего собрания владельцев облигаций, а именно перечень вопросов, по которым оно вправе принимать решения.

Документом, в частности, предусмотрен ряд случаев, когда эмитент облигаций обязан назначить представителя владельцев облигаций.

Также предлагается установить минимальные критерии для лиц, осуществляющих функции представителя владельцев облигаций, и предусмотреть, что в качестве представителей владельцев облигаций могут быть назначены (избраны):

профессиональный участник рынка ценных бумаг (брокер, дилер, депозитарий, доверительный управляющий);

управляющая организация инвестиционного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда;

иное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, являющееся коммерческой организацией и существующее не менее трех лет.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси, а также направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с 27 февраля по 9 марта 2023 г.
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