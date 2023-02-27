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В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭКЗАМЕНА


17:39 27.02.2023

Постановлением Минобразования №20 от 27 января 2023 года установлен перечень пунктов проведения централизованного экзамена и закрепленных за ними учреждений общего среднего образования в основные и резервные дни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, во время основного этапа проведения централизованного экзамена будет задействовано 144 пункта во всех регионах страны.

В резервные дни, согласно документу, предусмотрена работа шести пунктов проведения централизованного экзамена. Это Брестский государственный технический университет, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусско-Российский университет и Белорусский государственный университет. За каждым вузом закреплены учреждения общего среднего образования соответствующего региона.

Пунктом проведения централизованного экзамена в иные сроки для всех учреждений общего среднего образования станет Белорусский государственный университет.
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