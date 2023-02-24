На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, который предполагает совершенствование порядка осуществления государственных закупок.

Как сообщает Национальный правовой портал, для повышения информированности заказчиков о лицах, имеющих сертификат о происхождении товара формы СТ-1, выданный для целей закупок, проектом предусмотрено создание реестра лиц, имеющих такие сертификаты. При этом размещение на официальном сайте БелТПП палаты информации о наличии у производителя указанного сертификата производится с его согласия.

Для приведения постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок» в соответствие с решением Совета Евразийского экономического союза от 25 января 2023 г. № 10 проектом постановления вносятся соответствующие корректировки в части дополнения перечня товаров, страна происхождения которых подтверждается выпиской из Евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза.

Документом также устанавливаются новые основания для изменения условий договора государственной закупки в части требований к предмету государственной закупки, а также сроков исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены договора в ходе выполнения работ по созданию государственных цифровых платформ и информационных систем.

В целях исключения правовой неопределенности и закрепления однозначного положения о праве проведения процедуры закупки из одного источника при приобретении товаров у их производителей в случае регулирования цен на такие товары проектом постановления предусматривается корректировка абзаца второго подпункта 1.9 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

При этом перечень оснований для проведения процедуры закупки из одного источника дополняется случаями приобретения древесного и торфяного топлива, а также услуг на разработку градостроительных проектов общего, детального, специального планирования, разработку (проверку) градостроительных паспортов на земельные участки.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 февраля по 9 марта 2023 года.