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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНИСТР ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ РАССКАЗАЛА О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ НОВАЦИЯХ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
09:55 27.02.2023
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в ходе заседания итоговой коллегии отметила наиболее значимые новации, включенные в проект закона «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений», над которыми велась работа в 2022 году.
Так, основными новациями законопроекта являются:
совершенствование регулирования дистанционной работы. Планируется, что данная работа может осуществляться в виде комбинированной работы, позволяющей чередовать периоды выполнения работы дистанционно или на рабочем месте в организации, либо выполнять её на временной основе в течение определенного срока;
освобождение работника от работы для прохождения диспансеризации. Предлагается освобождать работников в зависимости от возраста на один или два дня в году от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка по месту работы;
более гибкий подход к использованию свободного дня в неделю многодетными родителями, а также родителями, воспитывающими ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – возможность заменить один дополнительный свободный от работы день в неделю сокращением рабочих дней на один час);
возможность замены выдачи работнику молока денежной компенсацией.
Законопроект «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений» принят в первом чтении в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь. В настоящее время он готовится для его рассмотрения во втором чтении.
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