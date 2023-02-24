Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в ходе заседания итоговой коллегии отметила наиболее значимые новации, включенные в проект закона «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений», над которыми велась работа в 2022 году.

Так, основными новациями законопроекта являются:

совершенствование регулирования дистанционной работы. Планируется, что данная работа может осуществляться в виде комбинированной работы, позволяющей чередовать периоды выполнения работы дистанционно или на рабочем месте в организации, либо выполнять её на временной основе в течение определенного срока;

освобождение работника от работы для прохождения диспансеризации. Предлагается освобождать работников в зависимости от возраста на один или два дня в году от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка по месту работы;

более гибкий подход к использованию свободного дня в неделю многодетными родителями, а также родителями, воспитывающими ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – возможность заменить один дополнительный свободный от работы день в неделю сокращением рабочих дней на один час);

возможность замены выдачи работнику молока денежной компенсацией.

Законопроект «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений» принят в первом чтении в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь. В настоящее время он готовится для его рассмотрения во втором чтении.