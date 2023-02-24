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ЭКСПЕРИМЕНТ ПО НОРМАТИВНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСХОДОВ НА ОКАЗАНИЕ МЕДПОМОЩИ ПРОВЕДУТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
18:13 24.02.2023
Правительство 23 февраля приняло постановление № 146 «О нормативном финансировании расходов на оказание медицинской помощи в порядке эксперимента».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрено проведение в 2023 году эксперимента по планированию консолидированного бюджета Гродненской области, основанного на использовании базового норматива расходов на одного пациента при оказании медицинской помощи в государственных организациях здравоохранения, находящихся в подчинении главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома и финансируемых за счет средств бюджета, в стационарных условиях применительно к клинико-затратным группам (группа клинически однородных заболеваний, сходных по средней стоимости оказанных медицинских услуг и структуре затрат).
Базовый норматив на 2023 год установлен в размере Br1720. При его определении исходят из объема средств бюджета, направленных на оказание медпомощи в госорганизации здравоохранения в стационарных условиях в расчете на один случай госпитализации, с учетом изменения основных параметров экономического развития Беларуси (роста заработной платы в бюджетной сфере, индекса роста потребительских цен).
Документом также утверждено Положение, которым установлен порядок планирования указанных расходов бюджета.
Минздрав будет осуществлять мониторинг проведения эксперимента, а обеспечивать его реализацию поручено Гродненскому облисполкому.
Отчет о проведении эксперимента должен быть представлен в Совет Министров до 1 апреля 2024 г.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.
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