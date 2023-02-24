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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УСТАНОВЛЕН РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРМУЛЯР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА 2023 ГОД
13:54 24.02.2023
Постановлением Министерства здравоохранения № 29 от 10 февраля 2023 г. установлен Республиканский формуляр лекарственных средств на 2023 год.
Как сообщает Национальный правовой портал, постановление вступает в силу после официального опубликования.
Республиканский формуляр лекарственных средств – список лекарственных средств с доказанной эффективностью, допустимой безопасностью, наиболее экономически выгодных при использовании бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение.
Формуляр пересматривается ежегодно и устанавливается Министерством здравоохранения после его одобрения Республиканской формулярной комиссией, как правило, не позднее 1 декабря текущего года.
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