Постановлением Совета министров № 144 от 23 февраля 2023 года Белорусской железной дороге (БЖД) предоставлена возможность покупать грузовые вагоны в лизинг без оплаты аванса.

«…в 2023 году гособъединение «Белорусская железная дорога» и организации, входящие в его состав, вправе осуществлять приобретение грузового железнодорожного подвижного состава, производимого совместным закрытым акционерным обществом «Могилевский вагоностроительный завод», закрытым акционерным обществом «Осиповичский завод транспортного машиностроения», по договорам финансовой аренды (лизинга) у лизингодателей без уплаты авансового платежа», - говорится в документу, опубликованном на Национальном правовом портале.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.