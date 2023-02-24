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БЖД ПРЕДОСТАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПАТЬ ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ В ЛИЗИНГ БЕЗ ОПЛАТЫ АВАНСА
12:49 24.02.2023
Постановлением Совета министров № 144 от 23 февраля 2023 года Белорусской железной дороге (БЖД) предоставлена возможность покупать грузовые вагоны в лизинг без оплаты аванса.
«…в 2023 году гособъединение «Белорусская железная дорога» и организации, входящие в его состав, вправе осуществлять приобретение грузового железнодорожного подвижного состава, производимого совместным закрытым акционерным обществом «Могилевский вагоностроительный завод», закрытым акционерным обществом «Осиповичский завод транспортного машиностроения», по договорам финансовой аренды (лизинга) у лизингодателей без уплаты авансового платежа», - говорится в документу, опубликованном на Национальном правовом портале.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.
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