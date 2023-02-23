Постановлением Министерства образования № 44 от 9 февраля 2023 года определен перечень наиболее востребованных экономикой специальностей.

Как сообщает Национальный правовой портал, сюда относится перечень наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые в учреждения образования Беларуси, реализующие образовательные программы среднего специального образования, вне конкурса зачисляются лица, имеющие рекомендации воинских частей, органов пограничной службы и прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в году, предшествующем году приема. При этом в документе об образовании должна быть отметка не ниже 6 баллов по профильному учебному предмету.

В указанный перечень включены 22 специальности. В их числе «технологическое обеспечение машиностроительного производства», «монтаж и эксплуатация электрооборудования», «строительство зданий и сооружений», «строительство и эксплуатация автомобильных дорог», «пчеловодство», «мелиорация земель», «лесное хозяйство» и другие.

Документом также установлен перечень наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые зачисляются в учреждения высшего образования Республики Беларусь без вступительных испытаний, а также вне конкурса на заочную форму получения образования, некоторые категории абитуриентов. К ним, в частности, отнесены:

победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема;

участники заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема, награжденные похвальным отзывом и иные.

В данный перечень включены 53 специальности. Среди них «дошкольное образование», «компьютерная физика», «математика», «радиосистемы и радиотехнологии», «автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы», «нанотехнологии и наноматериалы», «инженерно-педагогическая деятельность», «технологии и проектирование одежды и обуви», «мелиорация и водное хозяйство», «водные биоресурсы и аквакультура», «ветеринарная медицина», иные.

Ведомственное постановление от 26 июня 2020 г. № 163 «Об установлении перечней наиболее востребованных экономикой специальностей» признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.