ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ЭКОНОМИКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ


10:41 24.02.2023

Постановлением Министерства образования № 44 от 9 февраля 2023 года определен перечень наиболее востребованных экономикой специальностей.

Как сообщает Национальный правовой портал, сюда относится перечень наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые в учреждения образования Беларуси, реализующие образовательные программы среднего специального образования, вне конкурса зачисляются лица, имеющие рекомендации воинских частей, органов пограничной службы и прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в году, предшествующем году приема. При этом в документе об образовании должна быть отметка не ниже 6 баллов по профильному учебному предмету.

В указанный перечень включены 22 специальности. В их числе «технологическое обеспечение машиностроительного производства», «монтаж и эксплуатация электрооборудования», «строительство зданий и сооружений», «строительство и эксплуатация автомобильных дорог», «пчеловодство», «мелиорация земель», «лесное хозяйство» и другие.

Документом также установлен перечень наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые зачисляются в учреждения высшего образования Республики Беларусь без вступительных испытаний, а также вне конкурса на заочную форму получения образования, некоторые категории абитуриентов. К ним, в частности, отнесены:

победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема;

участники заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема, награжденные похвальным отзывом и иные.

В данный перечень включены 53 специальности. Среди них «дошкольное образование», «компьютерная физика», «математика», «радиосистемы и радиотехнологии», «автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы», «нанотехнологии и наноматериалы», «инженерно-педагогическая деятельность», «технологии и проектирование одежды и обуви», «мелиорация и водное хозяйство», «водные биоресурсы и аквакультура», «ветеринарная медицина», иные.

Ведомственное постановление от 26 июня 2020 г. № 163 «Об установлении перечней наиболее востребованных экономикой специальностей» признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2023
валюта курс
EUR 2.9632
USD 2.7973
RUB 3.7487
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9825 -0.0058
USD 2.7973 -0.0008
RUB 3.7487 -0.0117
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9630 2.9700
USD 2.7920 2.7970
RUB 2.8000 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 24.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0600 1.0630
EUR/RUB 79.0000 104.0000
USD/RUB 74.2000 98.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте