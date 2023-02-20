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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ФОРМЫ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА В ШКОЛАХ
17:58 20.02.2023
Постановлением Министерства образования №28 от 27 января 2023 г. утвердило типовые формы классного журнала».
Как сообщает Telegram-канал ведомства, утверждены следующие формы классного журнала: типовая форма классного журнала для I–IV(V) классов; типовая форма классного журнала для V(VI)–XI(XII) классов.
В целом сохранены формы классных журналов, используемых в учреждениях общего среднего образования в настоящее время.
Вместе с тем в формы классных журналов внесены изменения, предусмотренные Кодексом Республики Беларусь об образовании в новой редакции. Так, предусмотрена возможность проведения промежуточной аттестации не только по четвертям, но и по полугодиям.
Со страниц классных журналов исключена информация о месте работы законных представителей несовершеннолетних.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
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