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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВУЗОВ БЕЛАРУСИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ


11:23 20.02.2023

Постановлением Министерства образования № 40 от 3 февраля 2023 года определен перечень учреждений высшего образования для зачисления без вступительных испытаний.

Как сообщает Национальный правовой портал, без вступительных испытаний (в том числе в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием) зачислят в:

Белорусский государственный университет;

Белорусско-Российский университет;

Полесский государственный университет.

Для такого зачисления будущим абитуриентам необходимо освоить в рамках организации профильного обучения содержание образовательной программы среднего образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне в этих учреждениях образования, а также в государственном учреждении образования «Лицей Белорусского государственного университета».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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