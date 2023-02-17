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ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВУЗОВ БЕЛАРУСИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
11:23 20.02.2023
Постановлением Министерства образования № 40 от 3 февраля 2023 года определен перечень учреждений высшего образования для зачисления без вступительных испытаний.
Как сообщает Национальный правовой портал, без вступительных испытаний (в том числе в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием) зачислят в:
Белорусский государственный университет;
Белорусско-Российский университет;
Полесский государственный университет.
Для такого зачисления будущим абитуриентам необходимо освоить в рамках организации профильного обучения содержание образовательной программы среднего образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне в этих учреждениях образования, а также в государственном учреждении образования «Лицей Белорусского государственного университета».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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