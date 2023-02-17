|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ СНИЗИЛО СТОИМОСТЬ ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ В ЗАГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
10:11 20.02.2023
Правительство приняло дополнительный шаг для снижения стоимости древесины физическим лицам для осуществления строительства жилых домов или надворных построек, в том числе для их реконструкции или капитального ремонта. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 88 от 31 января 2023 г., которое вступило в силу с 3 февраля 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, документом устанавливается более низкая таксовая стоимость древесины на корню для последующей реализации древесины в заготовленном виде физическим лицам для осуществления строительства жилых домов или надворных построек, в том числе для их реконструкции или капитального ремонта.
Таким образом, по сравнению с январем цены на деловую древесину в заготовленном виде для указанных категорий физических лиц могут быть снижены еще в среднем на 15%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2023
Курсы в банках
на 20.02.2023
Конвертация в банках
на 20.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте