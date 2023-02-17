Правительство приняло дополнительный шаг для снижения стоимости древесины физическим лицам для осуществления строительства жилых домов или надворных построек, в том числе для их реконструкции или капитального ремонта. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 88 от 31 января 2023 г., которое вступило в силу с 3 февраля 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, документом устанавливается более низкая таксовая стоимость древесины на корню для последующей реализации древесины в заготовленном виде физическим лицам для осуществления строительства жилых домов или надворных построек, в том числе для их реконструкции или капитального ремонта.

Таким образом, по сравнению с январем цены на деловую древесину в заготовленном виде для указанных категорий физических лиц могут быть снижены еще в среднем на 15%.