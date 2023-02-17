Постановлением Совета министров № 128 от 15 февраля 2023 г. утверждена Стратегия обращения с радиоактивными отходами.

Как сообщает Национальный правовой портал, стратегия представляет собой комплексный программный документ, закрепляющий основные направления деятельности по безопасному и экономически эффективному обращению с радиоактивными отходами.

В качестве основных принципов обеспечения радиационной безопасности в Беларуси при обращении с радиоактивными отходами выделены:

обеспечение приемлемого уровня защищенности работников (персонала) и населения от радиационного воздействия радиоактивных отходов в соответствии с принципами обоснования, нормирования и оптимизации;

обеспечение приемлемого уровня защищенности окружающей среды от вредного радиационного воздействия радиоактивных отходов;

учет взаимозависимости между различными стадиями обращения с радиоактивными отходами;

защита будущих поколений, заключающаяся в том, что прогнозируемые уровни облучения будущих поколений, обусловленные захоронением радиоактивных отходов, не должны превышать допустимых уровней облучения населения, установленных законодательством;

невозложение на будущие поколения необоснованного бремени по решению проблем в обеспечении безопасности при обращении с радиоактивными отходами;

контроль за образованием и накоплением радиоактивных отходов (ограничение образования и накопления радиоактивных отходов на минимальном уровне);

предотвращение аварий с радиационными последствиями и ослабление возможных последствий в случае их возникновения.

Документ призван решить ряд приоритетных задач, в том числе по:

совершенствованию нормативной правовой базы в области обращения с радиоактивными отходами;

развитию целостной инфраструктуры в области обращения с радиоактивными отходами, обеспечивающей сбор, транспортировку, переработку, долговременное хранение и захоронение радиоактивных отходов всех категорий и классов, в том числе путем:

создания и обеспечения функционирования специализированной организации – национального оператора по обращению с радиоактивными отходами;

планирования объемов образования радиоактивных отходов;

создания системы подготовки квалифицированных специалистов в соответствующей сфере;

расширения международного сотрудничества в области обращения с радиоактивными отходами.

Планируется, что реализация мероприятий в рамках Стратегии будет осуществляться в три этапа:

2022-2030 годы – решение задач, в частности, по:

обеспечению создания национального оператора по обращению с радиоактивными отходами и организации его деятельности;

проведению комплекса изыскательских работ по выбору площадки для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов;

определению объемов и методов обращения с радиоактивными отходами, в том числе биологическими, которые могут потенциально образоваться в аварийной ситуации;

разработке проектной документации первой очереди строительства пункта захоронения радиоактивных отходов, в том числе для размещения потенциальных аварийных отходов;

обобщению наработанного опыта содержания пунктов захоронения отходов дезактивации с учетом международных практик, на основе которого будет сформирована Программа, определяющая выработку подходов по последующему выводу из-под регулирующего контроля пунктов захоронения отходов дезактивации, которые с течением времени не будут представлять опасность для окружающей среды и населения;

подготовке кадров и поддержанию квалификации специалистов органов государственного управления, научных, проектных и эксплуатирующих организаций в области обращения с радиоактивными отходами;

2030-2050 годы – проведение работ, например, по:

обеспечению на постоянной основе упаковки и передачи очень низко-, низко- и среднеактивных радиоактивных отходов Белорусской АЭС в пункт захоронения для переработки (при необходимости), хранения или захоронения;

выполнению научных исследований для формирования системы радиационно-экологического мониторинга научно-технического назначения пунктов захоронения отходов дезактивации;

оптимизации системы захоронений отходов чернобыльского происхождения на основе выработанных подходов по выводу из-под регулирующего контроля пунктов захоронения отходов дезактивации;

после 2050 года – выполнение задач по продолжению:

безопасного обращения с радиоактивными отходами и их размещения в пункте захоронения радиоактивных отходов, включая радиоактивные отходы, образующиеся при выводе из эксплуатации блоков Белорусской АЭС;

работы по оптимизации системы захоронений отходов чернобыльского происхождения на основе выработанных подходов по выводу из-под регулирующего контроля пунктов захоронения отходов дезактивации;

научно-практической деятельности в рамках Программы для последующего вывода из-под регулирующего контроля пунктов захоронения отходов дезактивации, которые с течением времени не будут представлять опасность для окружающей среды и населения.

Стратегия подлежит пересмотру и уточнению не реже одного раза в десять лет с учетом накопленных знаний и опыта в области обращения с радиоактивными отходами и изменения социально-экономической ситуации в стране.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.