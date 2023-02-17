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В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ» В I КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА


15:55 17.02.2023

Решением Брестского областного исполнительного комитета № 63 от 2 февраля 2023 г. установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» в размере 26,5635 (ранее – 24,4624).

Как сообщает Национальный правовой портал, этот индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

Решение вступило в силу 15 февраля 2023 г.

В соответствии с законом Беларуси от 6 июля 1993 г. № 2468-XІІ «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, владеющие приватизационными чеками «Жилье», могут использовать их для:

уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства;

реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов;

левого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели.

Приватизационные чеки «Жилье» не подлежат отчуждению, за исключением случаев дарения их по нотариально удостоверенному договору супругу (супруге), родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам, перехода права собственности в порядке наследования либо по решению суда
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