Постановлением Министерства финансов № 7от 9 февраля 2023 г. установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br54,92 (ранее Br50,11); 500 – Br73,23 (ранее Br66,82); 583, 585 – Br85,67 (ранее Br78,17); 750 – Br109,84 (ранее Br100,22); 900 – Br131,81 (ранее Br120,27); 916 – Br134,15 (ранее Br122,41); 950 – Br139,13 (ранее Br126,95); 958 – Br140,30 (ранее Br128,02);

платина – 950 – Br73,99 (ранее Br70,94);

серебро – 750 – Br1,35 (ранее Br1,31); 800 – Br1,44 (ранее Br1,40); 875 – Br1,58 (ранее Br1,53); 916 – Br1,65 (ранее Br1,60); 925 – Br1,67 (ранее Br1,62); 960 – Br1,73 (ранее Br1,68).

Постановление вступает в силу с 20 февраля 2023 г.