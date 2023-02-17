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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ
13:43 17.02.2023
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления правительства по совершенствованию функционирования механизма электронных накладных.
Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления предусматривает урегулирование следующих вопросов:
подтверждение целостности и подлинности в виде электронных документов транспортных (товаросопроводительных) и (или) иных документов, подтверждающих перемещение товаров при осуществлении взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС;
установление обязательных реквизитов, подлежащих заполнению в транспортных и иных документах;
определение порядка действий EDI-провайдеров по приему и передаче названных транспортных и иных документов, осуществлению контроля за их соответствием установленным форматам, а также заполнению в них необходимых сведений.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.
Свои замечания и предложения с 4 по 13 февраля 2023 г. можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
В процессе общественного обсуждения проекта постановления поступило одно предложение, с которым можно ознакомиться здесь.
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