Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления правительства по совершенствованию функционирования механизма электронных накладных.

Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления предусматривает урегулирование следующих вопросов:

подтверждение целостности и подлинности в виде электронных документов транспортных (товаросопроводительных) и (или) иных документов, подтверждающих перемещение товаров при осуществлении взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС;

установление обязательных реквизитов, подлежащих заполнению в транспортных и иных документах;

определение порядка действий EDI-провайдеров по приему и передаче названных транспортных и иных документов, осуществлению контроля за их соответствием установленным форматам, а также заполнению в них необходимых сведений.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения с 4 по 13 февраля 2023 г. можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

В процессе общественного обсуждения проекта постановления поступило одно предложение, с которым можно ознакомиться здесь.