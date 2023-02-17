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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ.


12:13 17.02.2023

Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 71 от 5 декабря 2022 г. утверждены Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов внутренним водным транспортом.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлены требования и основные условия обеспечения безопасности указанных перевозок, регламентированы взаимоотношения, права и обязанности субъектов перевозки.

Правила обязательны для всех субъектов перевозки опасных грузов, осуществляющих их перевозку по внутренним водным путям.

Документом, в частности, определены:

классификация опасных грузов;

общие условия перевозки опасных грузов;

порядок оформления документов при перевозке опасных грузов;

условия принятия опасных грузов к перевозке;

система информации об опасности на судах;

порядок локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов при перевозке опасных грузов;

особенности отдельных видов перевозок опасных грузов;

обязанности грузоотправителя и грузополучателя, перевозчика, порта погрузки и упаковщика;

ответственность перевозчиков, грузоотправителей, грузополучателей, осуществляющих перевозку опасных грузов.

Установлены также требования:

к проведению погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами;

к размещению опасных грузов на судне;

предъявляемые к судам, перевозящим опасные грузы, и их движению по внутренним водным путям.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2023 г.
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