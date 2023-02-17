НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

12:13 17.02.2023 Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 71 от 5 декабря 2022 г. утверждены Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов внутренним водным транспортом. Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлены требования и основные условия обеспечения безопасности указанных перевозок, регламентированы взаимоотношения, права и обязанности субъектов перевозки. Правила обязательны для всех субъектов перевозки опасных грузов, осуществляющих их перевозку по внутренним водным путям. Документом, в частности, определены: классификация опасных грузов; общие условия перевозки опасных грузов; порядок оформления документов при перевозке опасных грузов; условия принятия опасных грузов к перевозке; система информации об опасности на судах; порядок локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов при перевозке опасных грузов; особенности отдельных видов перевозок опасных грузов; обязанности грузоотправителя и грузополучателя, перевозчика, порта погрузки и упаковщика; ответственность перевозчиков, грузоотправителей, грузополучателей, осуществляющих перевозку опасных грузов. Установлены также требования: к проведению погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами; к размещению опасных грузов на судне; предъявляемые к судам, перевозящим опасные грузы, и их движению по внутренним водным путям. Постановление вступает в силу с 1 июля 2023 г.