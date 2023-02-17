|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ.
12:13 17.02.2023
Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 71 от 5 декабря 2022 г. утверждены Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов внутренним водным транспортом.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлены требования и основные условия обеспечения безопасности указанных перевозок, регламентированы взаимоотношения, права и обязанности субъектов перевозки.
Правила обязательны для всех субъектов перевозки опасных грузов, осуществляющих их перевозку по внутренним водным путям.
Документом, в частности, определены:
классификация опасных грузов;
общие условия перевозки опасных грузов;
порядок оформления документов при перевозке опасных грузов;
условия принятия опасных грузов к перевозке;
система информации об опасности на судах;
порядок локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов при перевозке опасных грузов;
особенности отдельных видов перевозок опасных грузов;
обязанности грузоотправителя и грузополучателя, перевозчика, порта погрузки и упаковщика;
ответственность перевозчиков, грузоотправителей, грузополучателей, осуществляющих перевозку опасных грузов.
Установлены также требования:
к проведению погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами;
к размещению опасных грузов на судне;
предъявляемые к судам, перевозящим опасные грузы, и их движению по внутренним водным путям.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2023 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2023
Курсы в банках
на 17.02.2023
Конвертация в банках
на 17.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте