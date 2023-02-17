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ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ПОПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС

11:17 17.02.2023 Лукашенко 16 февраля подписал закон "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь", сообщает его пресс-служба Законом предусматривается комплексная корректировка норм Избирательного кодекса с учетом обновленной Конституции и правоприменительной практики. В частности, оптимизированы система избирательных комиссий и порядок образования избирательных округов; введены дополнительные требования к кандидатам в депутаты (недопустимость наличия гражданства иностранного государства, карты поляка, иных подобных документов). Кроме того, отменен порог явки избирателей для признания выборов в Палату представителей состоявшимися. Урегулированы отдельные вопросы выборов делегатов Всебелорусского народного собрания от местных советов депутатов и гражданского общества. Запрещены фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня. Изменено также время досрочного голосования: будет проходить с 12 до 19 часов без перерыва (было с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов).