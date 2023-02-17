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МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНАДЗОРА МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
09:57 17.02.2023
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 8 от 11 января 2023 г. утверждена Инструкция о порядке осуществления технического надзора.
Как сообщает Национальный правовой портал, инструкция устанавливает порядок осуществления заказчиками либо пользователями мелиоративных систем технического надзора за оказанием услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, включающего в себя контроль за соответствием оказываемых услуг, применяемых материалов, изделий, конструкций требованиям технических нормативных правовых актов (ТНПА).
Согласно документу, выполнение требований представителя технического надзора, входящих в его компетенцию, обязательно для исполнителя. При выполнении своих обязанностей представитель технического надзора не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя.
По требованию представителя технического надзора исполнитель обеспечивает представление документов, подтверждающих соответствие оказанных услуг, применяемых материалов, изделий, конструкций требованиям ТНПА, дефектному акту и смете, а также документов, подтверждающих объемы оказанных услуг.
Постановление вступило в силу 12 февраля 2023 г.
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