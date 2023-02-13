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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ), ВРЕМЕННО НЕ ДОПУСКАЕМЫХ К ЗАКУПКАМ
15:51 14.02.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 28 июня 2017 г. № 33».
Как сообщает Национальный правовой портал, обсуждаемый документ позволит усовершенствовать порядок ведения реестра поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (реестр).
В частности, документом определяются дополнительные случаи для досрочного исключения из реестра, в том числе в случаях предоставления:
юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, документов, подтверждающих, что юридическое или физическое лицо (ИП) является единственным отечественным производителем определенного товара (работы, услуги);
копии решения суда об отмене постановления суда, послужившего основанием для включения в реестр;
копии решения суда о признании недействительным решения о выборе юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, участником-победителем.
Также им предусмотрено невключение в реестр юридического или физического лица (ИП) в случае изменения установленного Национальным банком курса белорусского рубля к одной из иностранных валют, входящих в корзину валют, более чем на 20 % по отношению к курсу, действовавшему на дату подачи предложения участником-победителем (в случае проведения электронного аукциона – на дату проведения торгов) либо на дату заключения договора на закупку в случае проведения процедуры закупки из одного источника, следствием чего стало уклонение юридического и физического лица (ИП) от заключения договора в случае выбора его участником-победителем, если это не связано с изменением заказчиком условий процедуры закупки.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 24 февраля 2023 года.
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