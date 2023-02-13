На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 28 июня 2017 г. № 33».

Как сообщает Национальный правовой портал, обсуждаемый документ позволит усовершенствовать порядок ведения реестра поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (реестр).

В частности, документом определяются дополнительные случаи для досрочного исключения из реестра, в том числе в случаях предоставления:

юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, документов, подтверждающих, что юридическое или физическое лицо (ИП) является единственным отечественным производителем определенного товара (работы, услуги);

копии решения суда об отмене постановления суда, послужившего основанием для включения в реестр;

копии решения суда о признании недействительным решения о выборе юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, участником-победителем.

Также им предусмотрено невключение в реестр юридического или физического лица (ИП) в случае изменения установленного Национальным банком курса белорусского рубля к одной из иностранных валют, входящих в корзину валют, более чем на 20 % по отношению к курсу, действовавшему на дату подачи предложения участником-победителем (в случае проведения электронного аукциона – на дату проведения торгов) либо на дату заключения договора на закупку в случае проведения процедуры закупки из одного источника, следствием чего стало уклонение юридического и физического лица (ИП) от заключения договора в случае выбора его участником-победителем, если это не связано с изменением заказчиком условий процедуры закупки.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 24 февраля 2023 года.