На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2010 г. № 1520».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом документа предусматривается обязанность Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) по: формированию и ведению реестра юрлиц и ИП, имеющих сертификаты продукции собственного производства и сертификаты работ и услуг собственного производства; размещению соответствующей информации на официальном сайте БелТПП.

При этом предусматривается, что размещение указанной информации производится с согласия юрлица и ИП.

Ожидается, что принятие постановления позволит решить вопрос систематизации информации об отечественных производителях, имеющих сертификат продукции (работ, услуг) собственного производства, а также упростит их поиск.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 24 февраля 2023 года.