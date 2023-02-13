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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
13:41 14.02.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2010 г. № 1520».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом документа предусматривается обязанность Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) по: формированию и ведению реестра юрлиц и ИП, имеющих сертификаты продукции собственного производства и сертификаты работ и услуг собственного производства; размещению соответствующей информации на официальном сайте БелТПП.
При этом предусматривается, что размещение указанной информации производится с согласия юрлица и ИП.
Ожидается, что принятие постановления позволит решить вопрос систематизации информации об отечественных производителях, имеющих сертификат продукции (работ, услуг) собственного производства, а также упростит их поиск.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 24 февраля 2023 года.
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