Постановлением Совета министров № 119 от 11 февраля 2023 года утверждены нормативы отчислений от выручки от реализации продукции (работ, услуг) организаций, входящими в состав государственных концернов, на содержание аппаратов этих концернов.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, предприятия концерна «Белгоспищепром» в 2023 году будут платить 0,155% от выручки, Белнефтехима - 0,05% от выручки; Беллегпрома – 0,25%, Беллесбумпрома – 0,16%.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.