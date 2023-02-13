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СОВМИН УТВЕРДИЛ СТАВКИ ОТРАСЛЕВЫХ ОБОРОТНЫХ НАЛОГОВ НА 2023 ГОД
12:10 14.02.2023
Постановлением Совета министров № 119 от 11 февраля 2023 года утверждены нормативы отчислений от выручки от реализации продукции (работ, услуг) организаций, входящими в состав государственных концернов, на содержание аппаратов этих концернов.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, предприятия концерна «Белгоспищепром» в 2023 году будут платить 0,155% от выручки, Белнефтехима - 0,05% от выручки; Беллегпрома – 0,25%, Беллесбумпрома – 0,16%.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.
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