Лукашенко 13 февраля подписал указ № 36, подготовленный в целях приведения указа № 13 "О республиканском фонде универсального обслуживания связи и информатизации" от 16 января 2020 года в соответствие с указом № 136 "Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации" от 7 апреля 2022 года, сообщает его пресс-служба.

В соответствии с документом данный фонд переименован в республиканский фонд универсального обслуживания цифрового развития и связи.

Предусмотрена возможность для государственных органов и организаций использовать средства фонда на разработку технических паспортов мероприятий в сфере цифрового развития.

Кроме того, расширены направления расходования средств фонда на приобретение нематериальных активов и финансирование работ (услуг) Центра цифрового развития (разработка технических паспортов мероприятий в сфере цифрового развития, информационно-аналитическое сопровождение деятельности Минсвязи) и Центра перспективных исследований (научно-исследовательские работы, организационно-техническое обеспечение экспертизы мероприятий в сфере цифрового развития).