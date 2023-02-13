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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА СВЯЗИ В БЕЛАРУСИ РАСШИРИЛИ
11:23 14.02.2023
Лукашенко 13 февраля подписал указ № 36, подготовленный в целях приведения указа № 13 "О республиканском фонде универсального обслуживания связи и информатизации" от 16 января 2020 года в соответствие с указом № 136 "Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации" от 7 апреля 2022 года, сообщает его пресс-служба.
В соответствии с документом данный фонд переименован в республиканский фонд универсального обслуживания цифрового развития и связи.
Предусмотрена возможность для государственных органов и организаций использовать средства фонда на разработку технических паспортов мероприятий в сфере цифрового развития.
Кроме того, расширены направления расходования средств фонда на приобретение нематериальных активов и финансирование работ (услуг) Центра цифрового развития (разработка технических паспортов мероприятий в сфере цифрового развития, информационно-аналитическое сопровождение деятельности Минсвязи) и Центра перспективных исследований (научно-исследовательские работы, организационно-техническое обеспечение экспертизы мероприятий в сфере цифрового развития).
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