На общественное обсуждение вынесен проект указа «О заключении сделок на биржевых торгах».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрено дополнение указа от 14 сентября 2006 г. № 577 «О некоторых вопросах деятельности открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа» нормой о категориях субъектов, которые освобождается от заключения сделок на биржевых торгах, а также на которых не распространяются нормы об освобождении от заключения сделок на биржевых торгах. Кроме этого, проектом указа уточняется терминология.

Целями принятия документа являются: стимулирование продаж молочной продукции на биржевых торгах; устранение необоснованного и недобросовестного посредничества при закупках товаров, работ, услуг и реализации продукции.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 24 февраля 2023 года.