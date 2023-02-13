Лукашенко 13 февраля подписал указ № 35, который предусматривает реорганизацию Белорусского общества охотников и рыболовов, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, она будет проведена в 2023-2025 годах путем присоединения районных организационных структур к соответствующим областным структурам или создания межрайонных организационных структур, а также исключения из центральных органов общества Республиканского совета.

Документ также содержит новации, касающиеся Национальной трофейной книги Республики Беларусь. Пользователи охотничьих угодий будут вносить в нее сведения об оценке добытых охотничьих трофеев, что позволит повысить значимость трофейного дела в стране. Порядок ведения такой книги определит правительство.