ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ВОЕННЫЕ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ ПОСЛЕ 25 ЛЕТ ВЫСЛУГИ


18:00 13.02.2023

Лукашенко подписал указ "Об арендном жилье для военнослужащих", которым установлены порядок и условия передачи в собственность военнослужащим предоставленного им арендного жилья, сообщает его пресс-служба.

Документом предусмотрено, что такое жилье безвозмездно передается в собственность при наличии 25 календарных лет выслуги на военной службе. При наличии 20 календарных лет выслуги на военной службе оно передается на возмездной основе, с возможностью оплаты его стоимости в рассрочку до 15 лет.

Для военнослужащих и членов их семей предусмотрены также дополнительные социально-правовые гарантии. Так, для военнослужащих, имеющих выслугу 20 календарных лет и уволенных в запас, которые не желают приобретать занимаемое арендное жилье в собственность, сохраняется право владения и пользования этим жильем с возможностью продления договора найма до улучшения ими жилищных условий. Членам семьи военнослужащего, погибшего в связи с исполнением служебных обязанностей, занимаемое ими арендное жилье будет передаваться в собственность безвозмездно, независимо от выслуги лет. За членами семьи военнослужащего, умершего по иным основаниям в период прохождения военной службы, сохраняется право владения и пользования арендным жильем на прежних условиях до улучшения ими своих жилищных условий.

Действие указа распространяется на военнослужащих и приравненных к ним лиц, проходящих службу в Минобороны, МВД, МЧС, КГБ, ГПК, Службе безопасности президента, Оперативно-аналитическом центре, КГК, центральных аппаратах Следственного комитета и ГКСЭ, а также в организациях, входящих в систему данных государственных органов или подчиненных им.

Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2023
валюта курс
EUR 2.9588
USD 2.7632
RUB 3.8012
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2023
валюта курс +/-
USD 2.7632 -0.0054
RUB 3.8012 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9450 2.9540
USD 2.7620 2.7680
RUB 2.8000 3.7900
подробнее

Конвертация в банках
на 13.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0670 1.0690
EUR/RUB 78.0000 103.9500
USD/RUB 73.0000 96.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте