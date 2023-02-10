ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО МАКСИМАЛЬНЫЕ НАДБАВКИ ИМПОРТЕРОВ ПРИ ЗАКУПКЕ ОТДЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ


17:24 13.02.2023

Совет министров 9 февраля принял постановление № 114 «О временном регулировании цен».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, определены предельные максимальные надбавки импортеров и предельные максимальные оптовые надбавки к отпускной цене производителя (импортера) на:

транспортные средства, машины и оборудование, запасные части, узлы, агрегаты и комплектующие для транспортных средств, машин и оборудования, предназначенные для реализации субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства (за исключением бывших в употреблении);

средства защиты растений;

кормовые добавки (исключение – кормовые добавки для кошек, собак, декоративных грызунов, декоративных птиц и других непродуктивных животных);

ветеринарные препараты для сельскохозяйственных животных;

семена сельскохозяйственных растений (исключение – семена, предназначенные для розничной торговли (в потребительской упаковке), семена цветочных и декоративных растений (семена, саженцы, плоды, части сложных плодов, соплодия, луковицы, клубни), лук-севок);

шрот (жмых) подсолнечный, соевый, рапсовый, предназначенный для реализации на кормовые цели или производства комбикормов субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства.

При этом уточняется, что размер взимаемой оптовой надбавки не должен превышать размера предельной максимальной оптовой надбавки независимо от количества участвующих в реализации товаров юрлиц и ИП.

Цены на остатки указанных товаров, сложившиеся на дату вступления в силу постановления № 114, необходимо привести в соответствие с ним в течение пяти рабочих дней со дня его вступления в силу.

Кроме того, документом устанавливаются:

норматив рентабельности для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на товары;

обязательства импортеров по обоснованию контрактных цен на импортируемые товары.

Постановление правительства от 19 сентября 2022 г. № 623 «О временном регулировании цен» признается утратившим силу.

Правовой акт вступил в силу 12 февраля 2023 г. и действует до 31 декабря 2023 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2023
валюта курс
EUR 2.9588
USD 2.7632
RUB 3.8012
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2023
валюта курс +/-
USD 2.7632 -0.0054
RUB 3.8012 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9450 2.9540
USD 2.7620 2.7680
RUB 2.8000 3.7900
подробнее

Конвертация в банках
на 13.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0670 1.0690
EUR/RUB 78.0000 103.9500
USD/RUB 73.0000 96.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте