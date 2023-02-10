Совет министров 9 февраля принял постановление № 114 «О временном регулировании цен».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, определены предельные максимальные надбавки импортеров и предельные максимальные оптовые надбавки к отпускной цене производителя (импортера) на:

транспортные средства, машины и оборудование, запасные части, узлы, агрегаты и комплектующие для транспортных средств, машин и оборудования, предназначенные для реализации субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства (за исключением бывших в употреблении);

средства защиты растений;

кормовые добавки (исключение – кормовые добавки для кошек, собак, декоративных грызунов, декоративных птиц и других непродуктивных животных);

ветеринарные препараты для сельскохозяйственных животных;

семена сельскохозяйственных растений (исключение – семена, предназначенные для розничной торговли (в потребительской упаковке), семена цветочных и декоративных растений (семена, саженцы, плоды, части сложных плодов, соплодия, луковицы, клубни), лук-севок);

шрот (жмых) подсолнечный, соевый, рапсовый, предназначенный для реализации на кормовые цели или производства комбикормов субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства.

При этом уточняется, что размер взимаемой оптовой надбавки не должен превышать размера предельной максимальной оптовой надбавки независимо от количества участвующих в реализации товаров юрлиц и ИП.

Цены на остатки указанных товаров, сложившиеся на дату вступления в силу постановления № 114, необходимо привести в соответствие с ним в течение пяти рабочих дней со дня его вступления в силу.

Кроме того, документом устанавливаются:

норматив рентабельности для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на товары;

обязательства импортеров по обоснованию контрактных цен на импортируемые товары.

Постановление правительства от 19 сентября 2022 г. № 623 «О временном регулировании цен» признается утратившим силу.

Правовой акт вступил в силу 12 февраля 2023 г. и действует до 31 декабря 2023 г.