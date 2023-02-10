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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНЭКОНОМИКИ УРЕГУЛИРОВАНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГЧП


12:18 13.02.2023

Министерством экономики принято постановление от 30 декабря 2022 г. № 20 «Об отдельных вопросах государственно-частного партнерства».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждена Инструкция, которой установлена методика оценки предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). В ее основу положен метод оценки эффективности проекта и определения сравнительного преимущества.

Так, при оценке предложений проводится оценка эффективности проекта по: финансовой эффективности проекта; социально-экономической эффективности проекта.

Оценка сравнительного преимущества проводится в случае, если проект по вышеуказанным показателям признан эффективным.

Для расчета показателей эффективности проекта и определения сравнительного преимущества в качестве источников информации используются сведения финансовой модели, разрабатываемой в рамках технико-экономического обоснования, а также иных документов, необходимых для оценки объемов обязательств государственного партнера, в том числе в случае возникновения рисков.

Постановлением № 20 устанавливается, что затраты для проектов ГЧП состоят из затрат, понесенных частным партнером при:

создании и (или) модернизации объекта инфраструктуры, в том числе проектировании (при необходимости) (инвестиционные затраты). К ним в том числе отнесены:

расходы по изъятию и предоставлению земельных участков;

капитальные затраты, связанные с созданием и (или) модернизацией объекта инфраструктуры, в том числе на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение и монтаж машин, оборудования и др.;

затраты на разработку и внедрение объекта информационно-технологической инфраструктуры;

таможенные сборы и пошлины;

налоги и неналоговые платежи в бюджет;

техническом обслуживании и (или) эксплуатации объекта инфраструктуры (эксплуатационные затраты), например:

оплата услуг сторонних организаций, связанная с техническим обслуживанием и (или) эксплуатацией объекта инфраструктуры;

материальные затраты, связанные с техническим обслуживанием и (или) эксплуатацией объекта инфраструктуры;

затраты на текущий и капитальный ремонт;

расходы по страхованию, связанные с техническим обслуживанием и (или) эксплуатацией объекта инфраструктуры.

Когда в рамках соглашения о ГЧП планируется создание и (или) модернизация нескольких объектов, то инвестиционные и эксплуатационные затраты определяются как общая сумма затрат по всем объектам, если иное не установлено соглашением.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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