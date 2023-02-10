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МИНЭКОНОМИКИ УРЕГУЛИРОВАНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГЧП
12:18 13.02.2023
Министерством экономики принято постановление от 30 декабря 2022 г. № 20 «Об отдельных вопросах государственно-частного партнерства».
Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждена Инструкция, которой установлена методика оценки предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). В ее основу положен метод оценки эффективности проекта и определения сравнительного преимущества.
Так, при оценке предложений проводится оценка эффективности проекта по: финансовой эффективности проекта; социально-экономической эффективности проекта.
Оценка сравнительного преимущества проводится в случае, если проект по вышеуказанным показателям признан эффективным.
Для расчета показателей эффективности проекта и определения сравнительного преимущества в качестве источников информации используются сведения финансовой модели, разрабатываемой в рамках технико-экономического обоснования, а также иных документов, необходимых для оценки объемов обязательств государственного партнера, в том числе в случае возникновения рисков.
Постановлением № 20 устанавливается, что затраты для проектов ГЧП состоят из затрат, понесенных частным партнером при:
создании и (или) модернизации объекта инфраструктуры, в том числе проектировании (при необходимости) (инвестиционные затраты). К ним в том числе отнесены:
расходы по изъятию и предоставлению земельных участков;
капитальные затраты, связанные с созданием и (или) модернизацией объекта инфраструктуры, в том числе на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение и монтаж машин, оборудования и др.;
затраты на разработку и внедрение объекта информационно-технологической инфраструктуры;
таможенные сборы и пошлины;
налоги и неналоговые платежи в бюджет;
техническом обслуживании и (или) эксплуатации объекта инфраструктуры (эксплуатационные затраты), например:
оплата услуг сторонних организаций, связанная с техническим обслуживанием и (или) эксплуатацией объекта инфраструктуры;
материальные затраты, связанные с техническим обслуживанием и (или) эксплуатацией объекта инфраструктуры;
затраты на текущий и капитальный ремонт;
расходы по страхованию, связанные с техническим обслуживанием и (или) эксплуатацией объекта инфраструктуры.
Когда в рамках соглашения о ГЧП планируется создание и (или) модернизация нескольких объектов, то инвестиционные и эксплуатационные затраты определяются как общая сумма затрат по всем объектам, если иное не установлено соглашением.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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