Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 11 от 8 февраля 2023 г. установлены отпускные цены на природный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2023 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, цены на природный газ для большинства групп потребителей увеличены в пределах индекса потребительских цен, определенного Основными направлениями денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2023 год.

«Данное увеличение вызвано необходимостью компенсации затрат газоснабжающих организаций, связанных с приобретением и отпуском природного газа потребителям и сформированных как сумма входной цены природного газа, наценки ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и затрат ГПО «Белтопгаз», связанных с доставкой и отпуском природного газа», - пояснили в МАРТ.

Принятие постановления не повлияет на расчеты с населением, так как для данной категории потребителей цены на газ установлены с 1 января 2023 г. постановлением Совета министров № 952 от 30 декабря 2022 г.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 года.