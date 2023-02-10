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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОГРАНИЧИЛО ЭКСПОРТ ЛУКА И ЯБЛОК
09:35 13.02.2023
Постановлением Совмина № 117 от 10 февраля 2023 года вводится лицензирование на вывоз лука и яблок. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.
«Лицензирование вывоза репчатого лука и яблок введено в целях защиты внутреннего рынка и будет действовать до 30 апреля 2023 года», - говорится в сообщении.
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