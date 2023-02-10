Постановлением Совмина № 117 от 10 февраля 2023 года вводится лицензирование на вывоз лука и яблок. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

«Лицензирование вывоза репчатого лука и яблок введено в целях защиты внутреннего рынка и будет действовать до 30 апреля 2023 года», - говорится в сообщении.