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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОДОБРЕНА КОРРЕКТИРОВКА УКАЗА О СТРОИТЕЛЬСТВЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В БЕЛАРУСИ
18:20 10.02.2023
Лукашенко 10 февраля подписал указ № 32, предусматривающий внесение изменений в указ № 381 от 5 октября 2021 года "О строительстве распределительных электрических сетей", сообщает его пресс-служба.
Документ направлен на обеспечение подключения жилых домов, электроснабжение которых осуществляется организациями Белорусской железной дороги, к сетям энергоснабжающих организаций Министерства энергетики.
В соответствии с указом энергоснабжающим организациям предоставляется право выступать заказчиками по проектированию, возведению и реконструкции распределительных электрических сетей для жилых домов, подключенных к сетям организаций БЖД, а также возможность финансирования данных работ за счет средств республиканского бюджета, выделяемых на реализацию государственных программ, и иных источников.
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