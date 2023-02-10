НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОДОБРЕНА КОРРЕКТИРОВКА УКАЗА О СТРОИТЕЛЬСТВЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В БЕЛАРУСИ

18:20 10.02.2023 Лукашенко 10 февраля подписал указ № 32, предусматривающий внесение изменений в указ № 381 от 5 октября 2021 года "О строительстве распределительных электрических сетей", сообщает его пресс-служба. Документ направлен на обеспечение подключения жилых домов, электроснабжение которых осуществляется организациями Белорусской железной дороги, к сетям энергоснабжающих организаций Министерства энергетики. В соответствии с указом энергоснабжающим организациям предоставляется право выступать заказчиками по проектированию, возведению и реконструкции распределительных электрических сетей для жилых домов, подключенных к сетям организаций БЖД, а также возможность финансирования данных работ за счет средств республиканского бюджета, выделяемых на реализацию государственных программ, и иных источников.