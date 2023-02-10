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СОВМИН ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ НА ТОВАРНЫХ БИРЖАХ
17:41 10.02.2023
Постановлением Совета министров № 110 от 8 февраля 2023 года внесены изменения в постановление по вопросам биржевой торговли на товарных биржах.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусматривается конкретизация внебиржевой схемы реализации сельскохозяйственной продукции, предусмотренной постановлением правительства № 714 от 16 июня 2004 г. В частности, помимо реализации ее вне биржевых торгов по цене, не ниже заявленной на биржевых торгах, необходимо ее будет реализовывать и на условиях, заявленных на биржевых торгах.
Постановлением исключается обязанность заключения на биржевых торгах сделок с сухим обезжиренным молоком и маслом сливочным, расфасованным в потребительскую упаковку, а также при реализации на экспорт сыров прочих.
Постановление № 110 вступает в силу с момента его официального опубликования.
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