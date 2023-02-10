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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЕЗНАДЕЖНЫМ ДОЛГОМ И ЕЕ СПИСАНИИ МОЖНО НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
16:28 10.02.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О признании задолженности безнадежным долгом и ее списании».
Как сообщает Национальный правовой портал, документ направлен на урегулирование порядка признания задолженности безнадежным долгом и ее списания по:
налогам, сборам (пошлинам), специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам по ним;
суммам, подлежащим уплате в доход государства в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам белорусской организации;
отчислениям в государственные целевые бюджетные фонды;
арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, по обязательным страховым взносам и иным платежам в бюджет фонда.
Проектом постановления утверждается Положение, которым определены случаи, документы и порядок признания задолженности безнадежным долгом и ее списания, в том числе порядок взаимодействия между органами, уполномоченными на принятие соответствующих решений.
Также документом предлагается установить основания, по которым задолженность белорусского физического лица по обязательным платежам и иным платежам в бюджет, в отношении которой органами принудительного исполнения до 15 июля 2021 г. прекращено исполнительное производство, по решению уполномоченного органа признается безнадежным долгом и списывается.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.
Свои замечания и предложения с 10 по 19 февраля 2023 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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